Pd: programma per rinascita industriale, transizione ambientale e digitale e rafforzamento imprese (2)

- "E ancora - continua Felice -: interventi per affrontare le crisi di impresa in modo organico, per una nuova governance della politica industriale, e per riformare, rendere efficiente e potenziare la nostra pubblica amministrazione. Portiamoci ai livelli degli altri paesi avanzati con cui condividiamo una comunità di destini, a cominciare dalla Francia e dalla Germania. Vinciamo la grande sfida europea: abbiamo l’opportunità di impostare una politica industriale nuova, che punti all’innovazione, alla transizione ambientale e digitale, al rafforzamento delle nostre imprese e di tutto il sistema Paese. Dotiamoci - conclude Felice - degli strumenti e delle risorse, finalmente, per tornare a essere all’avanguardia dello sviluppo e della qualità della vita". (Com)