Frosinone: Ciacciarelli (Lega), riunione con Salvini per costruire partito forte e competitivo

- In una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli della Lega annuncia che il partito si ritroverà unito "all'Astor Hotel di Frosinone per ribadire ancor di più la nostra vicinanza al territorio. Noi consiglieri regionali della Lega, insieme con il commissario provinciale e coordinatore regionale Francesco Zicchieri, il sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani, l'on. Francesca Gerardi, il sen. Gianfranco Rufa e Kristalia Papaevalgeliu, già senatrice del Carroccio. Frosinone sarà al centro di un tour che toccherà tutte le province del Lazio. Con Matteo Salvini vogliamo costruire un partito forte e competitivo, per spazzare via la sinistra ed il suo malgoverno, e restituire ai cittadini amministrazioni all'altezza, nei comuni, nella Capitale ed alla guida della Regione Lazio". (Com)