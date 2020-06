Trasporto aereo: Fidato (Sea), situazione critica, traffico stimato ad agosto un quarto del 2019, ripresa nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione degli aeroporti milanesi gestiti da Sea è ancora critica, le stime a breve termine parlano di volumi in salita ma ancora lontani da quelli del 2019 mentre quelle a medio termine, senza un eventuale recrudescenza della pandemia, segnalano un ritorno ai volumi di traffico pre Covid nel 2022. A delineare lo scenario è Alessandro Fidato, Chief operating officer di Sea, in collegamento alla Commissione Territorio e Infrastrutture del Consiglio regionale della Lombardia. " La situazione degli aeroporti milanesi gestiti da Sea, ovvero Milano Malpensa e Milano Linate, è ancora molto critica. Ad aprile abbiamo avuto valori di traffico di circa 600 passeggeri al giorno tra arrivi e partenze, a maggio con l'allentamento delle restrizioni sulle motivazioni del viaggio, siamo passati mediamente a 1300, dal 1 al 15 giugno c'è stato un primo incremento, cresciuto ancora dal 15 giugno in poi - ha riportato Fidato - ma parliamo sempre di numeri estremamente bassi se pensiamo che nel sistema aeroporti gestiti da Sea a giugno avevamo 110 mila passeggeri al giorno tra arrivi e partenze. Sono numeri inferiori di dieci volte rispetto a quelli dell'anno scorso. Noi pensiamo di chiudere il mese di giugno con circa 140 mila passeggeri, l'anno scorso ce n'erano quasi 3 milioni". (segue) (Rem)