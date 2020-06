Trasporto aereo: Fidato (Sea), situazione critica, traffico stimato ad agosto un quarto del 2019, ripresa nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le stime ottimistiche a breve termine parlano di volumi di traffico per il picco della stagione estiva in ripresa, ma in netto calo rispetto al 2019: "In questo momento il trasporto aereo è uno dei settori più colpiti insieme a quello del turismo, la crisi è profondissima, una crisi del genere non si era mai vista nella storia dell'aviazione civile, tuttavia vogliamo essere ottimisti - ha aggiunto Fidato - e in uno scenario elaborato a breve termine, noi ipotizziamo che a luglio potremmo viaggiare sui 600 mila passeggeri e ad agosto, se le cose vanno bene, potremmo sfiorare di nuovo 1 milione di passeggeri, quindi rispetto ai 3 milioni e mezzo che avevamo avuto a luglio e agosto l'anno scorso, parliamo ad agosto di un quarto, o poco più di un quarto, del traffico del 2019". Sul medio termine invece "lo scenario di ripresa prevede, senza ripresa della pandemia, a un ritorno a volumi di traffico pre Covid in Italia nel 2022" ha concluso Fidato. (Rem)