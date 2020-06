Regionali: Boccia, credo in alleanza con M5s sui territori, errore andare divisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il M5s dovrebbe essere naturale sostenere Emiliano in Puglia e sostenere l’alleanza di governo anche sul territorio. Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ad "Agorà" su Raitre. "In Puglia negli ultimi 15 anni c’è stata una rivoluzione che è sotto gli occhi di tutti e uno dei protagonisti assoluti del cambiamento è stato Michele Emiliano per le battaglie fatte sull’ambiente, sulla lotta alle mafie, sullo sviluppo sostenibile, sul sostegno agli ultimi e negli investimenti su cultura e turismo. È tutto lì, tutto riscontrabile. La storia di Bari e della Puglia di questi 15 anni - ha spiegato Boccia - si è intrecciata e la conoscono tutti. Da una delle tante Regioni del sud in grave ritardo, a terra simbolo del riscatto e riferimento per l’Italia nel mondo. C’è ancora tanto da fare ma nessuno può dimenticare che 15 anni fa nella città vecchia di Bari si entrava scortati dalla polizia e oggi è un simbolo del riscatto di un sud che è cambiato con le proprie forze. Per il M5s dovrebbe essere naturale sostenerlo e sostenere l’alleanza di governo anche sul territorio", ha detto. (segue) (Com)