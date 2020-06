Regionali: Boccia, credo in alleanza con M5s sui territori, errore andare divisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro "questo ragionamento vale in ogni Regione italiana. Noi siamo a posto con la nostra coscienza e continueremo a lavorare per costruire un fronte sociale ampio e aperto. In Puglia siamo nella stessa condizione in cui eravamo in Emilia Romagna prima del voto delle regionali, lì sappiamo com’è andata; in Puglia il voto si polarizzerà tra l’idea di un fronte sociale ampio di Michele Emiliano e la destra anti europea e sovranista di Salvini e Meloni, rappresentata da Fitto. Rispetto a questa polarizzazione i nostri alleati di governo dovranno scegliere dove collocarsi. Personalmente, ho sempre creduto fortemente nell’alleanza con il M5s per la costruzione di un’alleanza sociale ampia alternativa ai sovranismi. Rispetteremo in ogni caso - ha concluso - le loro scelte sui territori e gli tenderemo sempre la mano anche dopo le elezioni regionali”. (Com)