Messico: terremoto nel sud del paese, sale a dieci il numero delle vittime

- È salito a dieci il numero delle vittime del terremoto registrato martedì nello stato Oaxaca, nel sud del Messico. Lo ha scritto il governatore di Oaxaca, Alejandro Murat, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. "Nelle avversità, Oaxaca mostra la sua forza. Purtroppo oggi registriamo dieci morti per il terremoto di martedì. Stiamo lavorando per il benessere della popolazione", ha scritto. L'epicentro della scossa più violenta, di magnitudo 7.5, è stato individuato a 23 chilometri al sud della città di Crucecita. La scossa è stata avvertita anche in diverse zone della capitale Città del Messico e in altri undici stati della federazione. La replica più robusta è stata di magnitudo 3.9. Secondo quanto ha riportato il coordinatore nazionale della protezione civile, David Leon, l'evento ha interessato oltre ventimila messicani, dato origine a 13 interruzioni di corrente, creato danni a 534 abitazioni, 21 ospedali, a quattro infrastrutture stradali a un principio di incendio in una raffineria, presto sedato. (Mec)