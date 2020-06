Cina: Cdp finanzia crescita di gruppo italiano Meter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammonta a circa 40 milioni di Renmimbi, equivalenti a 5 milioni di euro, il finanziamento in valuta locale concesso da Cassa depositi e prestiti (Cdp) in favore del gruppo Meter, fondato nel 1981 a Robassomero (Torino), e attivo nella progettazione e produzione di cuscinetti a rulli e a sfera per numerose applicazioni tra cui trasmissione di potenza, movimentazione e logistica, motori e pompe idrauliche, macchine agricole e a movimento terra e robotica. Il gruppo Meter - spiega Cdp in una nota - conta circa 250 dipendenti ed opera attraverso sedi produttive dislocate in tre continenti (Europa, Usa e Cina), al fine di garantire la massima flessibilità per soddisfare le esigenze della clientela locale. Il Gruppo ha un giro d'affari di oltre 60 milioni di euro, realizzato prevalentemente all'estero. (segue) (Com)