Cina: Cdp finanzia crescita di gruppo italiano Meter (2)

- Le risorse - spiega Cdp - saranno destinate a supportare la crescita del gruppo Meter in Cina a sostegno di interventi tesi al potenziamento delle linee di produzione, al rinnovamento degli impianti e macchinari e allo sviluppo di nuovi prodotti. Il finanziamento è stato interamente concesso da Cdp a valere sulla provvista dell'emissione inaugurale del "Panda Bond" da 1 miliardo di Renminbi, conclusa con successo lo scorso 31 luglio. Cdp è il primo emittente italiano, nonché il primo Istituto nazionale di promozione europeo, a effettuare un'emissione obbligazionaria in Cina in valuta locale rivolta a supportare imprese italiane già attive o interessate a operare sul mercato cinese. Banca Monte dei Paschi di Siena - Shanghai Branch - ha agito in qualità di Facility agent nella transazione. B&b networking company con il partner Enrico Bollini della Predosa ha agito in qualità di advisor finanziario per il gruppo Meter. (segue) (Com)