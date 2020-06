Cina: Cdp finanzia crescita di gruppo italiano Meter (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo finanziamento - dichiara il presidente del gruppo Meter, Vittorio Musso - rappresenta davvero l'eccellenza del sistema Italia nel condividere scelte e necessità imprenditoriali da parte di Cdp affiancandosi alle imprese anche in un momento particolarmente difficile quando il coraggio, la determinazione e l'orgoglio di essere Italiani ci consentono di andare sempre avanti. Siamo anche molto orgogliosi di fare parte del primo gruppo di aziende italiane scelte da Cdp nell'ambito dell'emissione obbligazionaria in Cina". (Com)