Polonia: ufficio del premier, sostegno per vittoria Duda alle presidenziali

- La destra unita polacca sosterrà fino all'ultimo la candidatura di Andrzej Duda per un secondo mandato presidenziale. Lo ha detto Michal Dworczyk, a capo della cancelleria del primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki. Intervistato dall'emittente "Polskie Radio", Dworczyk ha detto che mancano poche ora all'inizio del silenzio elettorale e non è più il tempo per "fuochi d'artificio elettorali" da parte dei candidati alla presidenza della Repubblica. L'ambiente politico che sostiene la rielezione di Duda spiegherà fino all'ultimo momento utile il suo programma. "Convinceremo i polacchi affinché il 28 giugno votino per Duda", ha detto. "Siamo profondamente persuasi che solo lui sia in grado di garantire una buona collaborazione tra presidente e governo e questa collaborazione è per noi particolarmente importante alla luce delle due crisi in corso, sanitaria ed economica", ha continuato Dworczyk. (Vap)