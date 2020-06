Decreto Giustizia: Macina (M5s), approvato Odg adozione misure sicurezza, ora ripartire in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Macina, deputata del Movimento 5 stelle in commissione Affari Costituzionali di Montecitorio, si è detta "molto soddisfatta per l'approvazione dell'ordine del giorno a mia firma che impegna il Governo a valutare l'adozione di misure specifiche per far ripartire in sicurezza la macchina della giustizia". In una nota, la deputata del M5s dichiara che "per effetto di un emendamento approvato in Senato – infatti – i tribunali riapriranno dal 1° luglio prossimo, anziché dopo il 31 luglio, come in origine previsto. Però sarà fondamentale continuare ad osservare quanto più è possibile delle prescrizioni necessarie a contenere la diffusione del virus, perché è e sarà ancora in circolazione. Da avvocato conosco bene le dinamiche all'interno dei tribunali, dove circolano ogni giorno migliaia di persone, tra operatori del diritto ed utenti, e dove è facile il verificarsi di situazioni di sovraffollamento, che in un momento del genere – però – non possiamo permetterci. Ringrazio per questo - aggiunge - il ministro Bonafede e il Governo perché non hanno mai abbassato la guardia e anche oggi dimostrano particolare attenzione: è fondamentale che vengano stabilite in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale le regole per una corretta ripresa delle attività, sia in termini di fissazione di un numero massimo di udienze al giorno e di persone consentite all'interno dei locali, sia di obblighi di sanificazione e prevenzione e di dispositivi di protezione individuale. Ora bisogna ripartire per dare ai cittadini una giustizia che funzioni al 100%, ma sempre con le dovute cautele, a garanzia della sicurezza di tutti", conclude Macina. (Com)