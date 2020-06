Italia-Slovenia: Pettarin (FI), restituire anche Trgovski di Gorizia alla minoranza slovena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il parlamentare di Forza Italia, "le logiche che vanno sviluppate non debbono limitarsi ai termini di attuazione delle importanti norme di tutela o degli impegni nel tempo assunti dai governi, ma devono essere molto di più: debbono essere la emersione definitiva di un percorso che conferisce ai nostri territori ulteriore lustro quali centri di convivenza e collaborazione transnazionale. L'approccio lungimirante e costruttivo - afferma - che ha portato alla restituzione del Narodni Dom, deve replicarsi nelle forme necessarie per la restituzione del Trgovski Dom da parte di tutti i soggetti convolti, onde il Trgovski sia un nuovo e determinante tassello di coesione delle nostre comunità, conviventi in armonia e progresso sul medesimo territorio, radice comune per sloveni friulani ed italiani. Così come per il Narodni, anche per il Trgovski l'importantissimo atto restitutorio ci aiuterà a non guardare solo nel tragico passato di un secolo fa, ma ci permetterà di traguardarci al futuro, in una atmosfera feconda di convivenza e condivisione e lavoro comune, convinti di percorrere insieme il solco dei grandi ideali sui quali si fonda l'Unione europea". (segue) (Com)