Italia-Slovenia: Pettarin (FI), restituire anche Trgovski di Gorizia alla minoranza slovena (3)

- "È una grande famiglia la nostra - afferma ancora Pettarin - ; ne facciamo parte tutti, friulani, italiani e sloveni: siamo Europei dentro e fuori, lavoriamo quotidianamente, insieme, per la pace, la libertà e la prosperità di tutti. In ciò il Trgovski sarebbe un viatico eccezionale: tecnicamente molto più semplice di quanto risolto per il Narodni, nel Trgovski potremmo realizzare un polo multi culturale e plurilingue, che sarebbe lustro all'edificio, alla città di Gorizia, al Gectgo, a Nova Gorica. Un ambizioso progetto della minoranza slovena, totalmente condiviso da quanti vivono da Europei la nostra storia, con il Trgovski quale centro della multiculturalità goriziana, in un contesto pan cittadino in cui l'univoco contesto di Nova Gorica e Gorizia si propongono insieme quali Capitale della Cultura Europea 2025 ed in cui la realtà del Gectgo testimonia l'eccellenza europea del nostro essere un vero e proprio laboratorio dell'Europa del futuro. Cogliamo questa importante opportunità; completiamo a tempo di record gli adempimenti amministrativi e riconsegnamo il Trgovski alla storia europea della nostra unica terra. Lo merita la storia dei nostri avi e lo pretende il futuro dei nostri figli". (Com)