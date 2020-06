Coronavirus: Oms, strumenti digitali di tracciamento rispettino privacy e sicurezza dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I diritti umani e di genere fondamentali devono essere preservati nell’utilizzo di tecnologie per contrastare la pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato il direttore dell'ufficio dell'Oms per l'Europa, Hans Kluge, in una videoconferenza. “È responsabilità dei governi indirizzare la proprietà, l'uso, il consenso e la protezione dei dati”, ha detto Kluge sottolineando che sugli strumenti digitali è necessaria la fiducia da parte dei cittadini. “Gli interventi devono considerare la privacy e la sicurezza delle persone e dei loro dati”, ha aggiunto il direttore dell’ufficio Oms per l’Europa fornendo degli esempi tra gli Stati membri. “In Svezia, la telemedicina è stata utilizzata per supportare le cure tradizionali, in particolare in contesti rurali, e ora viene utilizzata per una migliore risposta al Covid-19”, ha affermato Kluge secondo cui l’Italia “sta sperimentando l'uso di una tecnologia basata sull'intelligenza artificiale che utilizza un'app per smartphone e una fotocamera per acquisire statistiche vitali come la frequenza cardiaca, la variabilità della frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno e la frequenza della respirazione in tempo reale”. Kluge ha rilevato che paesi come Austria, Georgia e Macedonia del Nord sono tra i 27 paesi che hanno trovato soluzioni nazionali per la tranciabilità dei contatti digitali in Europa, mentre Andorra, Finlandia, Irlanda, Portogallo stanno provvedendo a soluzioni in tal senso.(Res)