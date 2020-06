Family Act: Bonetti, collaborazione da opposizione in commissione Infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza "ho visto una grande collaborazione delle forze di opposizione sul Family act, e io auspico che questo provvedimento possa compiersi grazie al contributo di tutto il parlamento". Lo scrive su Facebook il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. "Non si porta a casa la vittoria di una parte politica, qui o vinciamo tutti insieme o non vince l'Italia", conclude. (Rin)