Usa-Sudan: Pompeo, presto rimozione Khartum dalla lista dei paesi sponsor del terrorismo

- Gli Stati Uniti sperano di concludere nelle prossime settimane il processo di rimozione del Sudan dall'elenco degli sponsor statali del terrorismo. Lo ha il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. “Ho parlato con il primo ministro (Abdallah Hamdok) solo un paio d'ore fa. Stiamo lavorando a stretto contatto con la leadership sudanese per cercare di ottenere un risultato davvero positivo”, ha detto Pompeo in conferenza stampa, aggiungendo: “spero che ciò avverrà nelle prossime settimane". Ieri Pompeo ha tenuto un colloquio telefonico con il primo ministro sudanese Abdalla Hamdok per discutere dei modi per rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali fra Stati Uniti e Sudan, alla vigilia della Conferenza internazionale di alto livello dei donatori del Sudan che si svolge in videoconferenza. Le due parti, riferisce il dipartimento di Stato in una nota, hanno esaminato i progressi fatti dal paese africano per la risoluzione del contesto politico ed i requisiti necessari ad avviare la procedura di revoca del Sudan dalla lista dei paesi considerati sponsor del terrorismo. Hanno anche affermato il loro costante impegno per la transizione democratica del Sudan, per i negoziati di pace in corso e gli sforzi di riforma del settore economico e della sicurezza. Il segretario Pompeo, conclude la nota, ha inoltre esortato il Sudan a lavorare con la comunità internazionale per garantire un'efficace protezione dei civili, in particolare nelle aree di conflitto come il Darfur. (segue) (Nys)