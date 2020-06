Usa-Sudan: Pompeo, presto rimozione Khartum dalla lista dei paesi sponsor del terrorismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inizio di questa settimana il ministro degli Esteri del Sudan, Asma Abdallah, ha dichiarato che il governo di Khartum sta concludendo un accordo sul risarcimento delle vittime degli attentati alle ambasciate statunitensi in Kenya e Tanzania nel 1998, ultimo tassello ancora mancante prima del via libero definitivo alla rimozione delle sanzioni: il mese scorso Stati Uniti e Sudan hanno infatti raggiunto un'intesa comune sui contenuti di un futuro accordo bilaterale per il risarcimento dei cittadini non statunitensi deceduti o feriti negli attentati, in cui morirono 224 persone. La Corte suprema degli Stati Uniti ha imposto di recente al Sudan il pagamento dei danni ai familiari delle persone uccise o ferite negli attentati del 1998. La sentenza è stata votata all’unanimità dai giudici della Corte (otto favorevoli e nessun contrario). La sentenza ribaltava la decisione con cui nel 2017 la Corte d'appello del distretto di Columbia esentò il Sudan dai danni punitivi previsti nel contenzioso, oltre che dal pagamento di circa 6 miliardi di danni compensativi. Il Sudan è stato considerato complice degli attentati alle ambasciate Usa in Kenya e Tanzania per via dell’ospitalità che l’ex presidente Omar al Bashir accordò al fondatore di al Qaeda, Osama Bin Laden, dal 1992 al 1996. Sebbene continui a far parte della lista Usa degli sponsor statali del terrorismo dal 1993, Khartum ha avviato un riavvicinamento con Washington per ottenere il suo obiettivo prioritario, ovvero la revoca delle sanzioni Usa. (Nys)