Migranti: Easo, domande asilo torneranno ad aumentare con allentamento restrizioni Covid 19

- Con l'allenamento delle misure di contenimento per la pandemia di coronavirus, torneranno ad aumentare le richieste di asilo e i paesi devono essere preparati. È quanto emerge dal rapporto annuale 2019 dell'Ufficio europeo di sostegno all'asilo (Easo) secondo cui i miglioramenti apportati ai sistemi nazionali di asilo e le carenze persistenti sono stati amplificati durante la pandemia di Covid 19. Infatti, per l'Easo, i paesi che avevano investito nella modernizzazione e nell'automazione delle procedure di asilo nel 2019 sono stati in grado di riavviare rapidamente le operazioni elaborando le domande online e conducendo interviste attraverso la videoconferenza. (segue) (Beb)