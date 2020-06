Migranti: Easo, domande asilo torneranno ad aumentare con allentamento restrizioni Covid 19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, come riferito dall'Easo negli ultimi mesi, le misure di emergenza nazionali dovute al Covid-19 hanno portato a una drastica riduzione dell'87 per cento delle domande di asilo. Solo circa 8.700 domande di protezione internazionale sono state registrate nei paesi Ue + ad aprile, le più basse da almeno il 2008. Mentre le restrizioni nazionali e di viaggio iniziano ad allentarsi, l'Easo prevede che le domande di asilo inizieranno ad aumentare e torneranno alle tendenze pre-Covid 19. A maggio, le domande di asilo stavano già aumentando, sebbene lentamente. L'Easo ribadisce che non vi è alcuna indicazione di una minore domanda di protezione internazionale e, come sottolineato dall'Easo a maggio, i paesi Ue + dovrebbero essere preparati per un aumento delle domande di asilo a medio termine, anche a causa delle ripercussioni di Covid-19 sui redditi bassi paesi. (Beb)