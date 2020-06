Amendola sul piano per la ripresa: "Per noi è una linea rossa, niente compromessi al ribasso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi stanziati dal piano per la ripresa europea che i cosiddetti “paesi frugali” dell’Ue vorrebbero ridurre per noi sono una linea rossa. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, dinnanzi alle Commissioni riunite Esteri e Politiche dell'Unione europea di Camera e Senato sul negoziato in corso relativo al Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell’Ue. “Valuteremo il pacchetto nel suo complesso ma sicuramente non potremo accettare compromessi al ribasso”, ha detto Amendola, ma “riteniamo necessario confermare questo equilibrio di base nel pacchetto Next generation Eu”. Inoltre, ha aggiunto il ministro, “stiamo insistendo sulla tempistica perché raggiungere l’accordo sul pacchetto entro la pausa estiva” consentirebbe di lavorare in modo adeguato “per attivare le misure”. Se non sarà affrontata in modo adeguato la crisi provocata dal Covid-19, ha evidenziato il ministro, rischia di creare una distorsione permanente del mercato europeo. “Se una tessera cade, cade l’intero mosaico”, ha detto Amendola, secondo cui su questo punto l’Italia ha sempre insistito e ora il tema è condiviso da tutti a livello europeo.Nel corso del suo intervento, Amendola ha sottolineato che non vi sono ancora proiezioni esatte riguardo la proposta per ora informale di riduzione dei fondi destinati ai programmi “Erasmus+”, “Europa Creativa” e “Corpo europeo di solidarietà” nel bilancio pluriennale. Il ministro ha ricordato come la discussione sul Quadro finanziario pluriennale sia ancora in via di definizione e si attende ancora la proposta di scatola negoziale del presidente del Consiglio europeo Charles Michel. La proposta della commissione Ue di fine maggio, ha proseguito Amendola, ha fissato a circa 24 miliardi di euro per il programma Erasmus+, sottolineando come sia uno stanziamento maggiore rispetto ai 14 miliardi del programma finanziario in scadenza. “I giovani saranno poi beneficiari delle attività del Fondo sociale europeo, con una dotazione finanziaria complessiva per i prossimi sette anni da oltre 86 miliardi di euro”, ha aggiunto il ministro. “L’Italia ha sempre visto con favore e sostenuto queste politiche e non farà mancare nelle discussioni delle prossime settimane il proprio supporto” nella revisione del bilancio, ha concluso Amendola. (Rin)