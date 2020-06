Roma: iniziativa di 4 ristoranti di piazza Navona, 500 cene in dono a operatori sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A piazza Navona tutto è pronto per ripartire e lo si fa con un gesto significativo: 500 cene in dono agli operatori sanitari che hanno lavorato in prima linea contro il Covid nel Lazio. È l'iniziativa di 4 ristoranti simbolo della celebre piazza: il Tre Scalini piazza Navona 28, il Panzirone, il Domiziano e l'Antica trattoria. "In questo periodo così drammatico – spiega in una nota Mauro Pizzuti, ideatore dell'iniziativa che coinvolge il gruppo dei 4 locali - medici, infermieri e personale sanitario sono stati dei veri eroi, hanno lavorato fino allo sfinimento, hanno rischiato la vita per noi e in molti l'hanno persa. Questo dono è un piccolo segno di riconoscenza, il nostro modo per dirgli grazie. Grazie con tutto il cuore". Nei 4 locali promotori dell'iniziativa si potranno gustare le migliori ricette della tradizione romana: primi piatti unici come amatriciana, carbonara e cacio e pepe; secondi piatti tipici come la coda alla vaccinara, la trippa e i piatti a base di pesce, oltre alla vera pizza romana, croccante e ben condita. E poi c'è il tartufo Tre Scalini piazza Navona 28, l'unico, l'originale: un dessert preparato come una volta, un dolce che racconta la Roma della Dolce vita, conosciuto in tutto il mondo e apprezzato da personaggi di fama internazionale, che spesso tornano appositamente per degustarlo.Non una cucina "acchiappa turisti" quindi, ma un menù tradizionale rivisitato sui valori della sana e corretta alimentazione di oggi, con proposte gluten-free e un'ampia selezione di piatti vegetariani. (segue) (Com)