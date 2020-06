Roma: iniziativa di 4 ristoranti di piazza Navona, 500 cene in dono a operatori sanitari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro sogno è riportare i romani a Piazza Navona - aggiunge Pizzuti - fargli capire che in questi locali, che hanno fatto la storia di una delle piazze più belle del mondo, si offre grande qualità a prezzi accessibili per tutti, con i prodotti a km zero tipici del Lazio: il guanciale di Amatrice, l'olio extravergine d'oliva della Sabina, le farine senza ceneri residue, la pasta fresca fatta ogni giorno. Il lockdown ha messo a dura prova il nostro settore, le perdite sono state enormi, forse saranno necessari anni per recuperarle, ma noi siamo qui, pronti a ripartire, pronti a metterci alla prova ancora una volta, pronti a metterci la faccia. Dateci fiducia". Al fianco dei ristoranti di piazza Navona per promuovere l'iniziativa anche lo chef televisivo Alessandro Circiello, che aggiunge: "In questi giorni abbiamo riaperto la scuola di cucina del Tre Scalini piazza Navona 28, nata per accogliere turisti italiani e internazionali al fine di presentare al meglio la cucina italiana e il made in italy 100 per cento". (Com)