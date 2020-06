Imprese: Germania, Wirecard presenta istanza di fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Travolta dallo scandalo dei bilanci gonfiati per 1,9 miliardi di euro, la società di servizi per la finanza tedesca Wirecard ha presentato oggi istanza di fallimento al tribunale di Monaco di Baviera. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Come rende noto Wirecard in un comunicato, il consiglio di amministrazione ha depositato la “domanda di apertura della procedura fallimentare a causa dell'insolvenza imminente e dell'indebitamento eccessivo”. A seguito della decisione, il titolo di Wirecard è crollato alla Borsa di Francoforte, toccando il minimo storico dall'agosto del 2011 prima di essere sospeso per un'ora. Allo stesso modo, sono stati sospesi dalle negoziazioni tutti i prodotti strutturati di Wirecard. Deutsche Boerse ha quindi deciso che le obbligazioni di Wirecard non potranno essere più vendute né acquistate. (Geb)