Regno Unito: Bailey (Waitrose), no all'importazione di pollo clorinato dagli Usa

- Il nuovo direttore generale della catena di supermercati Waitrose, James Bailey, si è unito alle voci contrarie alla possibilità di iniziare a importare dagli Usa pollo clorinato e carni contenenti ormoni nel Regno Unito. Secondo Bailey, scrive il quotidiano "The Guardian", qualsiasi modifica agli attuali alti standard sugli alimenti del Regno Unito sarebbe un inaccettabile passo indietro. Il direttore generale ha anche aggiunto che Waitrose non venderà nessun prodotto che non soddisfa gli standard specifici della compagnia. "Sarebbe semplicemente sbagliato mantenere standard alti qui e importare alimenti d'oltremare che sono stati prodotti seguendo criteri diversi. Vorrebbe dire chiudere un occhio di fronte ad un problema che esiste in altre parti del mondo (...) Sono certo che i nostri clienti condividano la nostra opinione", ha dichiarato Bailey. Anche il direttore generale di un'altra delle più importanti catene di supermercati britanniche, Tesco, ha escluso la possibilità di vendere pollo clorinato importato dagli Stati Uniti. (Rel)