- Il senatore di Liberi e uguali Francesco Laforgia afferma che "bisogna uscire da un meccanismo troppo frammentato di misure di sostegno al reddito e costruire ammortizzatori universali. Non si può affrontare la crisi - spiega in una nota - se non garantendo la stabilità dell'occupazione e sistemi di protezione sociale". (Com)