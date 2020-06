© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia-Kosovo: inviato Ue per il dialogo Lajcak oggi in visita a Belgrado - Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, riceve oggi l'inviato per il dialogo Belgrado-Pristina dell'Unione europea, Miroslav Lajcak. Lo riferisce una nota della presidenza serba, precisando che l'incontro si terrà nel tardo pomeriggio presso la sede di Villa Mir nella capitale serba. Nella giornata di ieri il Partito progressista serbo del presidente Vucic ha vinto nettamente le elezioni politiche. Lajcak è stato la scorsa settimana in visita a Pristina, annunciando che dopo le elezioni serbe ci saranno tutte le condizioni per la ripresa del dialogo tra Kosovo e Serbia. (segue) (Res)