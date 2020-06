Serbia: vittoria schiacciante per l'Sns di Vucic nel voto con meno affluenza della storia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quadro emerso da questo voto fa porre più di una domanda agli esperti, non solo in termini di gestione interna ma anche e soprattutto per le implicazioni geopolitiche che con sé può portare. Con un parlamento quasi "monolitico" la questione del Kosovo passa ora in maniera inequivocabile nelle mani di Vucic e del suo partito, rilevano alcuni media internazionali. Il quotidiano russo "Kommersant" osserva che con una maggioranza assoluta in parlamento, Vucic potrebbe ora far passare anche una modifica costituzionale e dirigere il paese verso un riconoscimento dell'indipendenza di Pristina. Alcuni media britannici osservano che proprio sul Kosovo c'è da aspettarsi "una maggiore pressione da Ue e Stati Uniti" per un riconoscimento definito come "mossa fondamentale" per la stabilità dell'intera regione. Fino a pochi giorni fa, però, lo stesso Vucic aveva ammonito la comunità internazionale dal credere che la partita potesse essere facilmente risolta. "Se noi dicessimo che riconosciamo il Kosovo o che il Kosovo può entrare nelle Nazioni Unite, e poi non dovessimo ottenere niente ma qualcuno ci dicesse 'sarete membri dell'Ue', penso che sia chiaro quale sarebbe la nostra risposta", aveva detto Vucic in una conferenza stampa al termine dell'incontro avvenuto il 18 giugno a Belgrado con il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. "Se è necessario che io sia inequivocabile, la nostra risposta sarà no", aveva precisato il presidente serbo. (Seb)