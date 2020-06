Serbia-Kosovo: inviato Ue Lajcak, riprendere il dialogo senza rinvii

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, si è detto "personalmente pronto" a riprendere al più presto i negoziati sotto l'egida di Bruxelles. In una conferenza stampa tenuta nella serata di ieri a Belgrado insieme al presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, Lajcak ha ribadito che l'obiettivo del processo di dialogo è il raggiungimento di un accordo onnicomprensivo per la normalizzazione dei rapporti fra le due parti. "Come mediatore non sono qui per spingere nessuno verso qualche determinato Trattato, ma piuttosto per aiutare le parti a raggiungere un accordo che funzioni per entrambe", ha detto Lajcak. Nella giornata di ieri Lajcak è atterrato a Belgrado dove ha avuto un incontro con il presidente serbo Vucic. Quest'ultimo ha definito "molto positivo" l'incontro e ribadito la disponibilità di Belgrado a riavviare il dialogo al più presto, anche nel mese di luglio. "Sta però a Lajcak stabilire una data", ha precisato Vucic aggiungendo che la Serbia sostiene, in linea con la decisione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il dialogo Belgrado-Pristina il quale deve essere condotto sotto l'egida dell'Unione europea. Lajcak è stato la scorsa settimana in visita a Pristina, annunciando che dopo le elezioni serbe, avvenute domenica 21 giugno, ci sarebbero state tutte le condizioni per la ripresa del dialogo. (Seb)