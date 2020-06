Kosovo: leader Pdk Veseli, dalla Procura speciale dell'Aia accuse "politicamente motivate"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse della Procura speciale dell'Aja sono politicamente motivate e senza basi giuridiche: è quanto affermato dal leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), l'ex presidente del parlamento Kadri Veseli, da ieri uno degli ex combattenti dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) accusati davanti al Tribunale speciale insieme al presidente Hashim Thaci. Secondo Veseli, "le tempistiche della presentazione dei capi d'accusa destano sospetti e dubbi sul fatto che non sia una coincidenza che a giorni avrebbe dovuto esserci un summit (con la Serbia) alla Casa Bianca". Veseli ha definito le accuse "infondate" e ha rivendicato la bontà della lotta dell'Uck per la liberazione del Kosovo. "La Serbia ha commesso i crimini e non gli albanesi", ha detto. (segue) (Kop)