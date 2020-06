© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno ha annunciato che saranno rilasciati 530 detenuti nell'ambito di una grazia del presidente Abdel Fatah al Sisi legata alla crisi da Covid-19. Il ministero ha avviato il lavoro dei comitati per esaminare i dossier dei detenuti a livello nazionale, per determinare coloro che hanno il diritto di rilasciare l'amnistia per il resto della pena. (Cae)