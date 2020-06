Egitto: Al Sisi indica nuove strategie su crisi in Libia e rapporti con Etiopia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, ha fornito ieri nuove indicazioni al suo governo nel corso di una riunione del consiglio dei ministri che si è svolta al Cairo. L'ambasciatore Bassam Radi, portavoce della presidenza della Repubblica, ha affermato che il presidente ha incontrato ieri Mostafa Madbouly, primo ministro, e i ministri della Difesa, produzione militare e straniera, Risorse idriche, irrigazione, Giustizia, Finanze e Interni, oltre al capo dell'Intelligence generale e al presidente della Autorità di controllo amministrativo. Il portavoce della presidenza della Repubblica ha dichiarato che Al Sisi è stato informato durante l'incontro sugli sviluppi del dossier della Grande diga della Rinascita etiope (Gerd), su cui si è discusso tenendo conto delle determinanti e delle costanti egiziane a tale riguardo, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione di un accordo globale tra tutte le parti interessate (Egitto, Sudan ed Etiopia) in merito alle regole per riempire e gestire l’invaso. Al Sisi ha respinto qualsiasi azione unilaterale da parte dell’Etiopia o azione che ha violato i diritti dell'Egitto nelle acque del Nilo. Nel corso della riunione si è discusso anche della crisi libica con nuove indicazioni fornite dal presidente ai suoi ministri. (Cae)