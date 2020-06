Tunisia: Saied partecipa ad anniversario Esercito con premier e presidente parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della celebrazione del 64mo anniversario dell'esercito nazionale tunisino, il Circolo degli ufficiali in Tunisia ha organizzato una cena in onore del presidente della Repubblica, Kais Saied, in qualità di comandante supremo delle Forze armate. Al banchetto hanno partecipato anche Rashid Ghannouchi, presidente del parlamento, e il primo ministro Elyes Fakhfakh, insieme ad altri esponenti del governo e delle Forze armate. (Tut)