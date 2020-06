Tunisia: Ennahdha prende le distanze da proteste durante visita Saied a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamico Ennahdha nel nord della Francia ha rilasciato una dichiarazione ieri sera, in risposta alle dichiarazioni del rappresentante del Movimento popolare, Haikal al Makki, che ha accusato il partito islamico di aver tentato di rovinare la visita del presidente della Repubblica Kais Saied a Parigi. Il movimento ha confermato in una dichiarazione pubblicata sulla sua pagina ufficiale che ciò che è accaduto di fronte all'ambasciata della Tunisi a Parigi "è una protesta dei cittadini tunisini per l'uso eccessivo della forza a Tataouine, e il movimento di Ennahdha ne prende le distanze non essendo coinvolto da vicino o da lontano". (Tut)