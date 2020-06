Ue: Amendola, il primo luglio in visita nei Paesi Bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, sarà in visita nei Paesi Bassi il primo luglio. È stato lo stesso ministro ad annunciarlo dinnanzi alle Commissioni riunite Esteri e Politiche dell'Unione europea di Camera e Senato sul negoziato in corso relativo al Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell’Ue. “Due giorni fa ho incontrato il ministro degli Esteri olandese, Stef Blok, e mi recherò io nei Paesi Bassi il primo luglio per degli incontri anche a livello parlamentare. Credo che serva un approccio politico negoziale relativo a delle scelte e non a un compromesso”, ha detto Amendola, ricordando che alcuni dei punti di divergenza con i cosiddetti “paesi frugali”, fra cui figurano anche i Paesi Bassi, era il contrasto fra l’utilizzo di prestiti e sovvenzioni, un tema che comunque è stato parzialmente superato. (Les)