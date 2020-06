Sanità: Cisl Fp Roma capitale Rieti, a Tor vergata campanelli fuori uso da un mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'intera ala del Policlinico Tor Vergata, la torre 6, sta lavorando da più di un mese in completa violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Dal 21 maggio, infatti, i campanelli acustici che servono ai pazienti per chiedere l'intervento del personale sanitario sono fuori uso e, nonostante le nostre reiterate richieste di intervento, niente è stato fatto". E' la denuncia della Cisl Fp Roma Capitale Rieti in una nota, che ha scritto più volte alla direzione del Ptv e ha sollevato la questione in un'apposita riunione convocata dai vertici aziendali, denunciando la "gravissima situazione in cui si trova a lavorare il personale e le condizioni di fortissimo rischio che corrono i 319 pazienti ricoverati, solo 11 dei quali sono stati provvisoriamente dotati di un teledrin". "Con il sistema di allarme acustico guasto, gli infermieri sono costretti ad affidarsi al solo sistema visivo, le luci rosse. Il che significa lavorare facendosi carico di un rischio professionale elevatissimo, considerando che le richieste di intervento possono scattare in qualsiasi momento, anche quando il personale è impegnato nella cura e nell'assistenza degli altri pazienti, e che con i corridoi a forma di L, la vista è impedita in ampi tratti delle corsie". (segue) (Com)