Sanità: Cisl Fp Roma capitale Rieti, a Tor vergata campanelli fuori uso da un mese (2)

- "E' inammissibile, soprattutto considerati i carichi di lavoro e il livello di stress a cui sono stati sottoposti gli operatori con l'emergenza Covid", spiega il sindacato. "Ciò comporta la situazione paradossale in cui, persino dentro il policlinico, i pazienti non possono contare sulla tempestività delle richieste di aiuto, tanto più che alcuni di loro indossano i caschi Cpap e anche se dessero l'allarme a voce non sarebbero sentiti. In questa condizione, a norma di legge, tutti i posti letto dovrebbero essere chiusi". "E' inaudito che dopo un mese dalla nostra segnalazione non si sia ancora provveduto a riparare il sistema di allarme. Una circostanza di certo non degna di un servizio sanitario avanzato e a misura di pazienti e operatori", conclude la Cisl Fp. "Pretendiamo che l'azienda Ptv si attivi immediatamente e provveda con la stessa prontezza dimostrata dal personale nel garantire in maniera completa la sicurezza dei degenti facendosi carico dei rischi e degli aggravi di lavoro". (Com)