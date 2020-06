“La distanza in classe si misura da bocca a bocca”. Di Meglio contro Azzolina: “Bene, ora ci serve un metro”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorremo capire quanto spazio ci vuole in un'aula per accogliere gli studenti. Oggi la ministra ci ha detto che il metro di distanza si misura da bocca a bocca. Dobbiamo iniziare col metro per definire questa distanza. Vogliamo sapere come fare e quali aule utilizzare". E' quanto dichiarato da Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, intervistato dalla rivista specializzata "Orizzonte scuola". "Non c´è nulla in queste linee guida - ha spiegato il sindacalista - è un riepilogo sulla flessibilità e autonomia scolastica. Se devo coprire 6 ore di lezione o le faccio di 30 o 40 minuti devo comunque avere gli insegnanti". Di Meglio ha poi aggiunto: "Qui c'è un problema serio, se consideriamo la scuola come un parcheggio è chiaro che possiamo ridurre le ore, prendere associazioni etc. Se consideriamo la scuola come cultura e istruzione ci vogliono investimenti seri".(Rin)