Decreto Giustizia: al via esame degli ordini del giorno in Aula Camera

- Al via nell'Aula della Camera il seguito della discussione del decreto Giustizia con l'esame degli ordini del giorno e il voto finale. Ieri l’Aula della Camera ha dato il via libera con 305 sì, 232 no e 2 astenuti alla questione di fiducia posta dall’esecutivo sul provvedimento. Il voto finale sul provvedimento è atteso entro le 14 di domani, secondo quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. (Rin)