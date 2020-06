Ue: Amendola, affrontare "divergenze negoziali" ragionando su soluzione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario affrontare “la divergenza negoziale” fra i paesi europei sul piano di ripresa con l’intento di ragionare su una soluzione politica. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, dinanzi alle Commissioni riunite Esteri e Politiche dell'Unione europea di Camera e Senato sul negoziato in corso per il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell’Ue. “In merito alla Bce, tutti vorremmo trasformarne lo statuto ma ci metteremmo troppo tempo, dobbiamo quindi lavorare con i trattati e le regole che abbiamo dato che siamo in mezzo a una recessione. L’obiettivo è avere una politica monetaria solida e il programma Pepp usa una delle chiavi di allocazione che favoriscono molti paesi come l’Italia”, ha ricordato il ministro, sottolineando che “ora la quota è arrivata 1.350 miliardi di euro”, una somma che calma i mercati ma che “non basta se non c’è uno stimolo politico e fiscale”. Serve una politica dei 27 paesi membri dell’Ue, ha proseguito Amendola, che delinei “un quadro competitivo nella storia europea”, che negli ultimi dieci anni “è stata segnata da sconfitte e ritardi”. Amendola ha sottolineato come il piano in azione sia assolutamente coordinato: “Fra Bce, le tre reti di protezioni (Bei, Sure e Mes) e gli anticipi dei fondi europei che sono già in Dl Rilancio e un anticipo di 11,5 miliardi sul Next generation Eu”, ha spiegato il ministro, “l’Europa mette a disposizione un’ingente quantità di risorse”. Ciò che manca, conclusi i negoziati del Qfp e del Next generation, “è una programmazione che deve essere nell’interesse non solo del governo ma anche del parlamento italiano”. (Les)