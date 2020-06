Camera: Fico a Bologna per commemorazione 40mo anniversario strage Ustica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera Roberto Fico parteciperà sabato 27 giugno a Bologna alle iniziative organizzate in occasione del 40° anniversario della strage di Ustica. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. Alle 10.00 sarà a Palazzo D'Accursio per la cerimonia di commemorazione che si svolgerà nella Sala del Consiglio e che sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube del Comune di Bologna e sul sito di RaiNews24. Alle 11.30 il presidente Fico visiterà il Museo per la Memoria di Ustica. A seguire interverrà all'incontro - trasmesso sul sito di RaiNews24 – promosso dall'Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana dal titolo "Cosa avremmo saputo di Ustica senza l'informazione?". (Com)