Energia: Regno Unito, progetto edilizio Clay Park più accessibile grazie a pannelli solari

- Un nuovo progetto edilizio a Clay Park a Dartington, nel Regno Unito, potrebbe permettere ai futuri residenti di pagare bollette più basse grazie all'utilizzo di pannelli solari. Lo riferisce l'emittente radiotelevisiva britannica "Bbc". Il 70 per cento dei 31 nuovi appartamenti ecologici dovrebbe avere prezzi accessibili. La Totnes Renewable Energy Society, che si occupa del progetto, intende aumentare i fondi per installare pannelli solari fotovoltaici, migro griglie e sistemi operativi per un costo di 199 mila euro. La Totnes Renewable Energy Society intende raggiungere questa cifra attraverso un'offerta di quote del progetto alla comunità locale. Sally Murral-Smith, una dei membri di Totnes che si occupa del progetto, ha dichiarato che "è entusiasmante dimostrare che possiamo rendere l'energia rinnovabile alla portata di tutti". (Rel)