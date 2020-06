Fase 3: Uecoop, nel ricco Nord +165 per cento famiglie povere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel ricco Nord la povertà cresce di più che nel resto d’Italia con un aumento del 165 per cento delle famiglie che hanno difficoltà addirittura a mettere insieme il pranzo con la cena, a pagare le bollette o l’affitto con una situazione peggiorata con l’emergenza coronavirus. E’ quanto emerge da una elaborazione dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati Istat in confronto con le altre aree della penisola dove la povertà cresce meno rispetto a quelle del settentrione negli ultimi quindici anni: al Centro +79 per cento e al Sud +72 per cento. Siamo di fronte a uno scivolamento economico verso il basso che preoccupa perché ormai non riguarda più solo famiglie di gruppi sociali tradizionalmente disagiati, dagli stranieri agli anziani – sottolinea Uecoop – ma coinvolge anche nuclei che hanno subito un taglio dei redditi a causa della cassa integrazione o della perdita di lavoro di uno o più componenti. Una situazione resa ancora più complicata prima dalla paralisi conseguente al lockdown e adesso dalla lenta e difficile ripartenza della Fase 3. (segue) (Com)