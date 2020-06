Libia: ministro di Stato emiratino Gargash, solidali con Francia di fronte alle azioni aggressive Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro di Stato agli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Anwar Gargash, ha dichiarato che gli Emirati Arabi Uniti confermano la propria solidarietà alla Francia nell'affrontare le dichiarazioni e le ostilità in corso da parte della Turchia. "Condanniamo fermamente il suo comportamento pericoloso nel colpire una squadra navale francese, nell'ambito di una missione della Nato per imporre un embargo sulle armi approvato dalle Nazioni Unite all'inizio di questo mese", ha aggiunto Gargash in un messaggio sul suo profilo Twitter. Qualche giorno fa, Parigi ha rafforzato la sua posizione nei confronti dell'interferenza turca in Libia, descrivendola come "inaccettabile" e affermando che "la Francia non può permetterlo", secondo quanto affermato dal presidente Emmanuel Macron. (Res)