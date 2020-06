Energia: Messico, spagnola Iberdrola ritira progetto da 1 miliardo dopo accuse di "saccheggio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società spagnola Iberdrola ritira un progetto da 1,062 miliardi di euro a Tuxpan, in Messico, per la costruzione di una centrale a ciclo combinato. La decisione arriva dopo la accuse di "saccheggio" mosse dal presidente messicano, Andres Manuel Lopez Obrado, contro la compagnia energetica spagnola per le sue tariffe troppo alte. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Cinco Dias", il governatore della regione di Veracruz, Cuitlahuac Garcia, ha spiegato che la Commissione federale messicana per l'energia (Cfe) non rinuncerà al progetto ma ne appalterà la costruzione ad aziende locali. L'impianto da 1.204 megawatt, secondo le stime avrebbe dovuto generare circa 2 mila posti di lavoro. Già in passato il presidente Lopez Obrador aveva minacciato battaglie legali contro le imprese private del settore energetico per evitare la creazione di monopoli e, tra i maggiori imputati, aveva citato proprio la spagnola Iberdrola. Lo scorso anno il presidente della compagnia spagnola, Ignacio Sánchez Galan, aveva assicurato al governo messicano investimenti nel paese pari a 4,425 miliardi di euro fino al 2024.(Spm)