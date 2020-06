Credito: Abi, al via gruppo di lavoro europeo su Intelligenza artificiale e Big data

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abi Lab, il Centro di ricerca e innovazione promosso dall'Associazione bancaria italiana, insieme a GFT Italia, società leader in tecnologia per la trasformazione digitale del settore finanziario, guidano un nuovo gruppo di lavoro europeo su Intelligenza artificiale e Big data. La nuova struttura - si legge in una nota - nasce nell'ambito della Big Data Value Association (Bdva), l'organizzazione no profit punto di riferimento in Europa per Intelligenza artificiale e Big data con oltre 200 associati tra imprese, università ed enti. La tecnologia sta rapidamente trasformando il settore dei servizi finanziari e assicurativi. Nel campo finanziario la trasformazione digitale agisce sui servizi e sui processi utilizzati nella produzione di questi servizi. L'Intelligenza artificiale ha un ruolo importante, perché permette di analizzare vasti set di dati, valutando rischi e prospettive. Di qui processi più intelligenti e automatizzati, insieme a servizi su misura per le esigenze del cliente. (segue) (Com)