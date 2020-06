Credito: Abi, al via gruppo di lavoro europeo su Intelligenza artificiale e Big data (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abi Lab e GFT Italia si sono distinte a livello europeo e in ambito Bdva attraverso il progetto europeo Infinitech (per un approfondimento si veda qui), cui partecipano 48 partner, tra cui diverse banche, di 16 nazioni diverse. Infinitech, coordinato da GFT Italia, è stato finanziato dall'Ue con quasi 16 milioni di euro, con l'obiettivo di stabilire un'architettura di riferimento che possa supportare le organizzazioni del settore finanziario e assicurativo nei processi di innovazione connessi a Intelligenza artificiale (Artificial Intelligence – Ai), Big data, Internet delle cose (Internet of things – IoT). Abi Lab, come partner di Infinitech collaborerà con GFT Italia per testare soluzioni per le banche italiane in ambienti protetti. La spesa in tecnologia e innovazione è una voce sempre più importante per il mondo bancario italiano. Secondo l'ultima rilevazione Abi – Cipa sull'Information Technologies (It) gli investimenti 2018 dei diciannove gruppi del campione sono stati pari a 4,7 miliardi di euro. La spesa è sicuramente sottostimata, visto che nel campione mancano i centri di servizi consortili, i cui investimenti si riflettono sulle banche che ne usufruiscono. (Com)