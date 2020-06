Tarquinia: anziana rimane sospesa nel vuoto fuori da finestra, salvata da vigili fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ rimasta sospesa nel vuoto, per circa 15 minuti, tenuta per le mani dal personale della casa di riposo in cui alloggia a Tarquinia. Una 74enne, questa mattina alle sei, è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco immediatamente accorsi sul posto chiamati dai dipendenti della casa per anziani. La donna pare avesse tentato il suicidio gettandosi dalla finestra ma poi ha avuto un ripensamento rimanendo così in bilico. I vigili del fuoco l’hanno imbragata è portata in salvo.(Rer)