Yemen: 8 ribelli Houthi uccisi a Hodeidah in scontri con forze governative

- Sono otto i membri della milizia Houthi che sono stati uccisi ieri a seguito di un fallito tentativo di infiltrazione nelle aree in mano all'esercito regolare yemenita a sud di Hodeidah, nello Yemen occidentale. Lo riferisce l’emittente panaraba “Al Arabiya”. L'ufficio stampa dell'esercito ha diffuso un filmato che mostra l'attacco contro un gruppo di ribelli sciiti volto a fermare un cecchino che si trovava tra loro. In una dichiarazione si legge che le unità di ricognizione hanno rilevato 8 elementi, tra cui un cecchino e un assistente del cecchino, che si sono infiltrati dalla linea di Zabid nei palmeti vicino alle linee di giuntura ad est dell'area montuosa del distretto di Al Tahita. La nota ha sottolineato che l'unità anti-cecchino delle forze congiunte hanno affrontato gli Houthi e lo ha ucciso prima che potesse piazzarsi tra le palme. Queste infiltrazioni dei ribelli filo-iraniani avvengono in violazione della tregua sottoscritta tra le parti in conflitto a Hodeidah. (Res)