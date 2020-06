Iran: legami con Venezuela rimangono saldi nonostante nuove sanzioni Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del ministero degli Esteri dell'Iran, Abas Musavi, ha censurato le sanzioni imposte dagli Stati Uniti contro i capitani delle cinque imbarcazioni partite dall'Iran per consegnare carburante al Venezuela, avvertendo che "nonostante la pressione" della Casa Bianca, i rapporti tra Teheran e Caracas rimangono saldi. "Le disperate azioni degli Stati Uniti contro soggetti iraniani, come quelle annunciate dal segretario di Stato, Mike Pompeo, mettono solo in evidenza il fallimento totale della cosiddetta politica di 'massima pressione'", ha detto Musavi in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. "Nonostante la pressione, Iran e Venezuela si mantengono compatti contro le sanzioni illegali degli Stati Uniti", ha aggiunto. (segue) (Res)